Железная дорога встречает эпидемию дополнительными кассами

“Укрзализныця” открыла дополнительные кассы на вокзалах во избежание массового скопления населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

По словам генерального директора ведомства Михаила КОСТЮКА, открыто дополнительно 30% касс. При этом все пригородные и междугородные поезда убираются 3-4 раза в сутки. На вокзалах создан трехдневный запас дезинфицирующих средств и постоянно проводится уборка помещений. Также железнодорожники усилили санитарную обработку вагонов.

Как отметил М.КОСТЮК, «Укрзализныця» одной из первых среагировала на ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине (на распространение острых респираторных вирусных инфекций, в частности, гриппа А/Н1N1), и на железнодорожном транспорте сразу были внедрены противоэпидемиологические мероприятия. По словам гендиректора, все категории железнодорожников, которые контактируют с населением, срочно были переведены в режим работы в масках. „Бескомпромиссно – весь персонал контактной группы, а это - проводники, работники вокзалов, локомотивные бригады - работают в масках вне зависимости от того, в каком направлении едет поезд", – заметил М.КОСТЮК.

Кроме того, по его словам, вся железнодорожная медицина через оперативные штабы сразу реагирует на информацию, которую получает от начальников поездов о подозрении на заболевание пассажиров. В таком случае человеку предлагаются услуги врача и, если есть такая возможность, отдельное купе.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Министерство здравоохранения Украины констатировало, что Украина вошла в мировую пандемическую зону, и в стране началась эпидемия так называемого Калифорнийского гриппа или гриппа A/H1N1.