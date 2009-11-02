Харьковский облсовет дает деньги на борьбу с гриппом

Харьковский областной совет выделил 2,3 млн. грн. на борьбу с гриппом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня на внеочередной сессии облсовета депутаты рассмотрели и приняли план мероприятий в связи со случаями заболевания «калифорнийским» гриппом, зарегистрированными в Западной Украине.

В частности, 2,3 млн. грн. были выделены в резервный фонд областного бюджета на закупку медикаментов и пошива марлевых повязок для жителей Харьковской области.

По информации главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, из этих средств 1,7 млн. грн. планируется потратить на закупку соответствующих медикаментов для больниц Харькова и области, 300 тыс. грн. – на создание территориального специального резерва непосредственно по каждой ключевой больнице (во всех районах Харькова и области), а еще 300 тыс. грн. – на пошив марлевых повязок для жителей региона.