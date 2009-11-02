В Москве убит гендиректор "Спартака"

В Москве убит известный бизнесмен, генеральный директор женского баскетбольного клуба "Спартак" Шабтай Калманович. Он был застрелен в машине Mercedes S-500 в центре российской столицы, сообщает "Первый канал".

Как ранее сообщили РосБизнесКонсалтингу в правоохранительных органах столицы, убийство произошло около 17.00. В результате нападения Ш.Калманович погиб, а его водитель получил ранение и был госпитализирован.

Задержать стрелявших не удалось. По свидетельствам очевидцев, они скрылись с места происшествия на автомобиле "Лада Приора". Ведется ее розыск.

Ш.Калманович родился в СССР в 1949 г., в начале 1970-х годов его семья эмигрировала в Израиль. В начале 80-х годов Ш. Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле. В 1988 г. Ш.Калманович был обвинен местной разведкой в работе на советские спецслужбы и посажен в тюрьму. В 1993 г. был освобожден досрочно и вернулся в Россию, где сразу занялся бизнесом, организовав несколько компаний, возглавил "Тишинский рынок" и занялся организацией гастролей в России иностранных звезд (М. Джексон, Т. Джонс, Л. Минелли, Х. Карерас).

В конце 1990-х бизнесмен активно занялся вложением денег в баскетбол. Сначала он входил в число руководителей каунасского "Жальгириса" (Ш.Калманович родом из Литовской ССР), а в последние годы являлся генеральным директором женского баскетбольного клуба "Спартак" из Московской области. Под его руководством эта команда несколько лет подряд выигрывала главный клубный турнир Европы – Евролигу.