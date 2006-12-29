Пугачева с риском для жизни сделала пластику (фото)
Прима стала выглядеть на 20 лет моложе
Накануне ухода со сцены Пугачева с риском для жизни сделала пластику. После операции на сердце, которую примадонна перенесла в этом году, любые другие хирургические вмешательства были крайне нежелательны.
|После операции: в новом клипе «Приглашение на закат» Пугачева выглядит моложе лет на двадцать. Фото ”Твой день”
Новую операцию Пугачева сделала там же, где и раньше, – в питерской клинике Артура Рыбакина, пишет "Твой ДЕНЬ». В институте красоты подтвердили приезд Аллы Борисовны.
«Да, Пугачева была у нас. – Она несколько дней провела в стационаре, так как после этих операций на лице остаются синяки и отеки и пациент не может выходить на улицу».
Кроме того, в институте красоты сообщили, что над внешностью певицы трудились бесплатно – в знак уважения к примадонне.
|До операции: Такой Аллу Борисовну в этом году видели члены Общественной палаты, в работе которой она принимает посильное участие. Фото ”Твой день”
Напомним, что недавно Алла Пугачева заявила, что уходит со сцены. В январе зрители увидят последний клип Примадонны, на ее песню "Приглашаю на закат" . Как пишет "Комсомольская правда", ее Пугачева посвятила своему экс-супругу Филиппу Киркорову.
|На съемках клипа Пугачевой пришлось поработать с совсем юной актрисой - эта девочка играет Кристину Орбакайте в детстве. Фото Комсомольской правды
Клип Пугачевой автобиографичен. В ролике участвует и Кристина Орбакайте. Правда, не как дочь, а как ее подружка. Сюжет берет свое начало в 70-е годы, а заканчивается в наше время. По словам стилистки Пугачевой Ольги Навроцкой, героиня будет менять наряды шесть раз. Так как Примадонна будет "жить" в клипе в разные эпохи, то ее одежда, как парики, прически и макияж - отразят все временные пласты. Будет и знаменитый белый балахон. Как заметил сам Бадоев, в клипе будут и интимные нотки, он также рассказал, что его встреча с Примадонной состоялась в Одессе во время ее тура по Украине.
Недавно Алла Борисовна поделилась с друзьями, что намерена попрощаться со сценой. По витающим в закулисных кругах слухам, "Приглашаю на закат" войдет в новый, последний, альбом Пугачевой, который будет называться "Спасибо, любовь!".
|В клипе и Аллу Борисовну и Кристину изменили до неузнаваемости. Фото ”Твой день”