Греция подтвердила еще две смерти от гриппа A/H1N1
Такой грипп не отличается от сезонного
Грипп A/H1N1 привел к смерти еще двух человек в Греции, число жертв инфекции в стране достигло пяти, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.
Скончались 42-летний мужчина и 16-летняя девушка, у обоих пациентов медики подтвердили диагноз - грипп A/H1N1.
Врачи отмечают, что у скончавшихся были серьезные проблемы со здоровьем помимо инфекции. Так, непосредственной причиной гибели мужчины стал шок и острая сердечная недостаточность, а девушка страдала острой формой лейкоза.
До настоящего времени в Греции лабораторно подтверждены 2,725 тысячи случаев нового гриппа. Исследования проводятся в настоящее время только если грипп вызывает осложнения. В подавляющем числе случаев болезнь проходит в легкой форме и ничем не отличается от обычного, сезонного гриппа.
В настоящее время несколько греческих школ закрыты на карантин из-за подтвержденных случаев заражения A/H1N1, но угрозы здоровью детей, по данным властей, нет.