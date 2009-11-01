Греция подтвердила еще две смерти от гриппа A/H1N1

Грипп A/H1N1 привел к смерти еще двух человек в Греции, число жертв инфекции в стране достигло пяти, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

Скончались 42-летний мужчина и 16-летняя девушка, у обоих пациентов медики подтвердили диагноз - грипп A/H1N1.

Врачи отмечают, что у скончавшихся были серьезные проблемы со здоровьем помимо инфекции. Так, непосредственной причиной гибели мужчины стал шок и острая сердечная недостаточность, а девушка страдала острой формой лейкоза.

До настоящего времени в Греции лабораторно подтверждены 2,725 тысячи случаев нового гриппа. Исследования проводятся в настоящее время только если грипп вызывает осложнения. В подавляющем числе случаев болезнь проходит в легкой форме и ничем не отличается от обычного, сезонного гриппа.

В настоящее время несколько греческих школ закрыты на карантин из-за подтвержденных случаев заражения A/H1N1, но угрозы здоровью детей, по данным властей, нет.