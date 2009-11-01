Кабмин установил предельный уровень цен на отдельные лекарства

Кабинет министров Украины установил предельный уровень цен на отдельные лекарственные средства и изделия медицинского назначения с целью стабилизации ценовой ситуации на период эпидемии гриппа А/Н1N1.

Соответствующее постановление №1154 от 30 октября размещено на Правительственном портале.

Как отмечается в документе, оптово-отпускная цена, в частности, на Амиксин составляет 39,6 грн (таблетки по 0,125 млг. №3) розничная – 55 грн., Тамифлю – 250,92 и 348,5 грн соответственно (капсулы по 75 млг № 10), Арбидол 32,61 и 45,00 (таблетки по 0,1 гр № 10), Мазь оксолиновая – 6,16 и 8,5 грн соответственно (туба 10 гр).

Предельная оптовая цена на маски одноразовые установлена на уровне 0,73 грн., розничная – 1 грн за штуку, на марлевые маски многократного использования - 1,1 грн. и 1,5 грн. Соответственно, погонный метр марли - 1,45 грн. и 2 грн.

Предельная оптовая цена шприца одноразового должна быть не более 0,51 грн., розничная 0,7 грн. за штуку, пары перчаток 0,73 грн. и 1 грн. соответственно.