Прокуратура обвиняет мэра Днепропетровска в растрате 1 миллиона

Следователь прокуратуры Днепропетровской области 26 декабря предъявил обвинение городскому председателю Днепропетровска Ивану КУЛИЧЕНКО в растрате около 1 млн. грн. бюджетных средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила старший помощник прокурора области Светлана ЧЕРНАЯ.

По ее словам, обвинение предъявлено согласно ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

По словам С.ЧЕРНОЙ, И.КУЛИЧЕНКО обвиняется в незаконном перечислении данной суммы на строительство пансионата «Таврия» в Крыму, который впоследствии был незаконно приватизирован.

Более детальную информацию об обстоятельствах обвинения прокуратура не сообщает.

Прокуратура Днепропетровской области в 2005 году возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации оздоровительного пансионата «Таврия».

По данным УНИАН, городской председатель Днепропетровска длительный срок находится на стационарном лечении в одной из больниц города.