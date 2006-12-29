В столичной пятиэтажке взорвалось неизвестное устройство

В 0 часов 28 мин. 29 декабря в Печерском районе города Киева по бульвару Дружбы Народов, 6/4 в пятиэтажном жилом доме в общем коридоре на первом этаже произошел незначительный взрыв неизвестного устройства без последующего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждены входные двери квартиры №78. Несущие конструкции дома повреждений не испытали. Жертв и пострадавших нет.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.