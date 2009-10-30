Завтра в Украине будет холодно

Завтра в Украине ожидается холодная погода без существенных осадков.

Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья - до 9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье 5-8° тепла; на крайнем юге страны ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в Крыму до 10° тепла; на высокогорье Карпат ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу ожидается холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.