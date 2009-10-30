«Свиной грипп» подтвержден у 11 больных

Наличие вируса гриппа А/Н1N1-Калифорния подтверждено уже у 11 больных в Тернополе и Львове.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

В частности, по его данным, по состоянию на 29 октября в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского АМН Украины проведен анализ отобранных 22 образцов материала от больных из города Тернополя. В 11 случаях подтвержден грипп типа А, из них 7 – грипп А/Н1N1-Калифорния.

Кроме того, специалистами лаборатории вирусологии и СПИД Центральной санэпидемстанции Минздрава Украины исследован материалы еще 8 лиц из Львова с предварительным клиническим диагнозом ОРВИ на наличие вируса гриппа А/Н1N1. Из них 4 - позитивные на наличие вируса гриппа А/Н1N1-Калифорния (среди исследованных образцов 1 - материал умершего).

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, Минздрав Украины обратился к международным организациям о консультативной помощи и с просьбой предоставить необходимое количество вакцин от гриппа А/Н1N1-Калифорния.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что Украина обеспечена противовирусными препаратами в полном объеме. Он также добавил, что посетил больницы Тернопольской, Черновицкой областей и провел заседание при участии медиков, местной власти, студентов медицинских вузов.

Министр здравоохранения поблагодарил все медицинское сообщество, которое сегодня добросовестно выполняет свой профессиональный долг и находится в эпицентре эпидемии, оказывая квалифицированную помощь больным.

В.КНЯЗЕВИЧ призвал не прибегать к панике, максимально придерживаться рекомендаций по профилактике острых респираторных инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью.