Как преодолеть «колхозность» украинского языка

Активисты ВГО «Не будь безразличным» выражают поддержку постановлению Кабинета министров о постоянном применении украинского языка в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении.

Как сообщили УНИАН в ВГО «Не будь безразличным», активисты этой организации обратились к проблеме невозможности выучить украинский язык в украинских школах еще в феврале этого года во время «Пробега ради жизни»

По словам директора «Небезразличных» Оксаны ЛЕВКОВОЙ, в Украине в более чем 21 тысячи общеобразовательных учебных заведений учится свыше 5 млн. учеников, из которых украинским языком официально получают образование 79% школьников. То есть считается, заметила О.ЛЕВКОВА, что в этих школах господствует однородный языковой режим - родители сознательно отдают детей в такие школы, чтобы ученики позже имели доступ к качественному украинскому образованию в вузах.

Однако, по ее словам, согласно проведенным кафедрой украинского языка НаУКМА социолингвистическим исследованиям, только каждый третий респондент в школах с украинским языком обучения считает, что на украинском языке говорят «почти все».

Кроме того, в Украине в целом на 10% больше тех респондентов, которые хотели бы, чтобы их дети обучались «преимущественно на украинском языке», нежели тех, кто хотел бы, чтобы их дети обучались «преимущественно на русском».

Как сказала О.ЛЕВКОВА, эти цифры коррелируют с показателями уровня престижности языков. Украинский язык престижным в заведениях образования считают 71,3% респондентов, непрестижный - 23,7% опрошенных.

Согласно исследованиям, если в целом 70% респондентов оценивают свои знания русского языка как «хорошо» и «очень хорошо», то в «хороших» и «очень хороших знаниях» украинского языка уверены только 60,9%.

По словам О.ЛЕВКОВОЙ, для значительной части детей школа является единственным местом, где они должны были бы находиться в украиноязычной среде и иметь возможность практиковать украинский язык. Однако, заметила она, следует принимать во внимание, что большей частью учителя являются украиноязычными во время уроков, а остальное время дети и учителя общаются на том языке, который распространен в данной местности.

Следовательно, убеждены во ВГО «Не будь безразличным», вполне логично было бы поставить данный вопрос на повестку дня перед министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ и на протяжении последних полгода вместе лоббировать данный национальный интерес во властных коридорах.

*** Активистами движения «Не будь безразличным!» являются Олег Скрипка (группа «ВВ»), ФОЗЗИ и ФАГОТ (группа «Танец на майдане Конго», Вадим КРАСНООКИЙ (группа «Mad Heads XL»), ФОМА (группа «Мандры»), Александр ЯРМОЛА (группа «Гайдамака»); писатели Оксана ЗАБУЖКО, Лариса ДЕНИСЕНКО, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Юрий АНДРУХОВИЧ, Сергей ЖАДАН, Тарас ПРОХАСКО; спортсмены Василий ВИРАСТЮК, Ирина МЕРЛЕНИ; дизайнеры Оксана КАРАВАНСКАЯ, Лилия ПУСТОВИТ.

Организация ставит целью преодолеть негативные стереотипы относительно колхозности украинского языка, маргинальности украинской истории и неполноценности украинской культуры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №1033 от 30 сентября утвердил изменения к Положению об общеобразовательном учебном заведении.

В частности, согласно изменениям, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком обучения признается украинский язык. Наряду с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств.

Изменения предусматривают, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен применяться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национального меньшинства наряду с украинским языком - также язык, которым осуществляется учебно-воспитательный процесс в данном заведении.