Вокруг налогов с малого бизнеса создан нездоровый ажиотаж

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН считает, что вокруг изменений в систему налогообложения малого и среднего бизнеса начал создаваться «нездоровый ажиотаж».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что уже еженедельно парламентский комитет по налоговой политике и Госкомпредпринимательства выступают с законодательными инициативами, которые либо противоречат позиции премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, либо не согласуются с действующим законодательством, либо «не вяжутся» друг с другом и предыдущими предложениями. В итоге, у предпринимателей складывается впечатление, что в этой сфере происходит процесс, не имеющий ничего общего с защитой интересов малого и среднего бизнеса.

В частности, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, в соответствии с законопроектом №5233 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования налогообложения субъектов малого предпринимательства», подготовленным Госкомпредпринимательства, объем выручки плательщиков единого налога не должен превышать 500 тыс. грн. в год, а для плательщиков фиксированного налога – 119 тыс. грн. в год. Превышение же этих нормативов планируют облагать 15% налогом.

По мнению депутата, исходя из этого, даже при фантастической в условиях экономического кризиса норме рентабельности - 20%, заработок плательщиков единого налога не будет превышать 8333 грн. в месяц, а плательщиков фиксированного налога – 1983 грн. в месяц. «Это около 1000 долларов и около 230 долларов – что меньше, чем размер социальных пособий в европейских странах. Кто же будет тогда оставаться работать в Украине, открывать здесь свое дело, заниматься предпринимательством и рисковать своими деньгами?», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН. При этом, по его словам, «из этих скудных доходов нужно еще заплатить взятки чиновникам, купить патенты и лицензии, заплатить за услуги, гасить кредиты, развивать бизнес, обустраивать свое рабочее место и прочее. На что тогда жить, учить детей, лечиться?».

А.ФЕЛЬДМАН убежден, что с такой налоговой политикой и такими доходами, предпринимательский класс, который в европейских странах дает львиную долю ВВП, будет формироваться в Украине тысячелетиями.

«У предпринимателей в случае принятия этого законопроекта останется только два пути – или уходить в тень, или регистрироваться безработными. Так что лучше, в условиях кризиса, либо улучшить условия работы предпринимателей - либо оставить их в покое», – считает А.ФЕЛЬДМАН.