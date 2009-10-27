В Киеве милиция задержала «Лапшу» и «Квату»

В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали двух «воров в законе» - уроженцев Грузии, которые в криминальных кругах известны как «Лапша» и «Квата».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, известно, что «Лапша» входит в пятерку самых влиятельных «воров в законе» на территории государств бывшего Советского Союза. Он прибыл в Украину из Испании с целью организации и личного контроля над преступными группами, которые построены на этническом принципе и специализируются на отмывании денег, полученных от криминальной деятельности на территории Украины и соседних европейских государств. «Лапша» неоднократно судим и находится в межгосударственном розыске.

По данным пресс-службы, на протяжении длительного времени задержанные занимались противоправной деятельностью и влияли на криминогенные процессы в преступной среде Украины. Они пытались организовать воровскую сходку с целью перераспределения сфер влияния в криминогенной среде стран бывшего Советского Союза. По информации оперативников, эта «сходка» могла привести к возникновению конфликтных ситуаций между участниками группировок и совершению тяжких резонансных преступлений с использованием оружия и взрывчатки. Также задержанные проверяются на причастность к организации наркотрафика из Российской Федерации в нашу страну.

Сейчас принимаются меры для депортации «Лапши» за пределы Украины с запретом на въезд сроком на пять лет. В отношении «Кваты» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

За несколько дней до этого также в Киеве губоповцы задержали влиятельного грузинского «вора в законе» по кличке «Дедушка». Стражи порядка не исключают, что он прибыл в Украину из Италии также на «воровское собрание».