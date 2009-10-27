Фотовыставка о торговле людьми идет на вокзалах Западной Украины
На территории железнодорожных вокзалов городов Западной Украины проходит фотовыставка работ, посвященных тематике противодействия торговле людьми.
Представляет выставку, которая продлится до 15 декабря 2009 года, украинская неправительственная организация «Сердце, не спи» совместно с Посольством Республики Польша в Украине и Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине при поддержке Министерства семьи, молодежи и спорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства МОМ.
Как отмечается в сообщении, впервые по городам Украины будет путешествовать выставка, которая включает настоящие фотографии из жизни пострадавших от торговли людьми. Организаторы выставки поясняют, что она задумана жить вместе с людьми и близко к людям. Железнодорожные вокзалы избраны для того, чтобы максимальное количество украинцев, проходя мимо выставки и спеша по своим делам, имели возможность почувствовать проблему совсем рядом с собой и осознать, что никто не застрахован от роли жертвы.
С 15 по 25 октября фотовыставка уже успешно стартовала в помещении железнодорожного вокзала города Винница, где вызывала большую заинтересованность украинских пассажиров и привлекла их внимание к проблеме противодействия торговле людьми.
26 октября экспозиция переезжает в Хмельницкий, где также будет представлена на территории железнодорожного вокзала города. В Хмельницком выставка будет проходить до 6 ноября. На очереди – Тернополь, Ковель и Львов.
Фотовыставка проходит в рамках социальной кампании «Человеческая жизнь не продается», которую начало в июне 2009 года Представительство МОМ в Украине с целью повышения информированности общественности о проблеме торговли людьми. Данная социальная кампания призвана повысить осведомленность в украинском обществе относительно проблемы торговли людьми, что является страшным феноменом современности. По данным МОМ, лишь в Украине количество пострадавших от торговли людьми с начала 1990-х годов составляет 117 тысяч человек.
Перед тем, как приехать в Украину, передвижная фотовыставка путешествовала по территории Польши. Весной 2008 году она побывала на железнодорожных вокзалах семи польских городов, завершив свое путешествие фактически на границе с Украиной.