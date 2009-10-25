Ровенский онкодиспансер недополучил деньги, обещанные Тимошенко

Власти Ровенской области заверяет, что до конца года будет сдана в эксплуатацию вторая очередь онкодиспансера в Ровно.

Как передает корреспондент УНИАН, чтобы убедить общественность в реальности этих намерений, облгосадминистрация устроила местным журналистам «экскурсию» на ударный объект.

Бюджетные средства для сооружения этого важного объекта выделены по указанию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по итогам одной из недавних ее поездок в область. Первый траш на сумму 15 млн. грн. был выделен несколько недель назад. Однако казначейство области почему-то пока еще не открыло финансирование, поэтому представители местных строительных фирм работают в счет аванса на сумму свыше 6 млн. грн., который выделен из областного управления строительства и архитектуры.

Общая сметная стоимость строительства составляет 29 млн. грн. Следовательно строители надеются, что в ноябре правительство выделит второй транш на сумму 14 млн. грн., и тогда сооружение онкодиспансера можно будет завершить до 5 декабря.

Руководители местной власти и строители сообщили, что в настоящее время здесь работа ведется ежедневно почти до 22 часов, несмотря на неудобства для больных, которые находятся в этом медучреждении. Завершение сооружения онкодиспансера до конца года облгосадминистрация считает делом своей чести, поэтому председатель ОГА Виктор МАТЧУК отправил на строительство одного из своих заместителей.

В новом онкодиспансере будет обустроено 240 койкомест для больных, сюда будет переведено отделение, которое в настоящее время расположено в селе недалеко от Ровно.