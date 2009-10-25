В Черкасской области изъяли 1 тыс. 800 литров фальсифицированного коньяка

Работники налоговой милиции в городе Золотоноша Черкасской области изъяли 1 тыс. 800 литров фальсифицированного коньяка стоимостью более 50 тыс. грн.

Торговлей фальсифицированным коньяком занимался 39-летний житель Черкасс, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области.

Почти полгода правонарушитель продавал водно-спиртовую смесь коричневого цвета под видом коньяка по цене 28 грн. за литр. Продавался фальсификат небольшими партиями в пластиковой таре по предварительной договоренности с покупателем. Мужчина заверял, что продукт имеет наивысшее качество. Однако эксперты подтвердили, что алкогольные напитки, которыми торговал бизнесмен, не отвечают государственным стандартам и представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

По данному факту прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения, продолжается следствие.