Доллар на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись следующими котировками – 8,1915/8,2210, к 12:00 цены упали – 8,1550/8,1755 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2824/0,2835, к 12:00 цены снизились - 0,2815/0,2823.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 28,9519 (-0,1331).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,5015/1,5017, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2985/12,3440, к 12:00 цены ушли вниз - 12,2495/12,2835.