В Коростене ликвидируют прорыв дамбы

В городе Коростень Житомирской области ликвидируют прорыв дамбы.

Об этом УНИАН сообщили в Коростенском горсовете. Информацию подтвердили в управлении МЧС Украины в Житомирской области, однако не сообщили подробностей.

По их данным, на прорыве дамбы сейчас ведутся аварийные ремонтные работы, на которые уже выделены средства из резервного фонда бюджета Коростеня. Угрозы подтопления города нет.

Прорыв дамбы произошел вчера из-за разрушения шлюза в районе Коростенского РЭМа. Также из-за резкого падения уровня воды в реке Уж была временно прекращена подача технической воды.

Как отметил в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Владимир ЗАГРИВЫЙ, “эта авария не имела большого значения и не представляла угрозы населению, теперь там уже все в порядке, ремонт завершается и проблема снята".