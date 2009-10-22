Скандал вокруг Артека не отразится на репутации Крыма?

Скандал вокруг «Артека» не нанесет заметного вреда развитию детского организованного отдыха в Крыму. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил руководитель крымского отделения Туристической ассоциации Украины Вячеслав ХАЧАТУРЯН.

«На репутации Крыма в целом этот скандал никак не отразится. Он достаточно быстро забудется, потому что дело сугубо политическое. Кто-то получит от этого дивиденды, но «Артек» вряд ли растащат, потому что он имеет очень мощную структуру», - считает эксперт.

По мнению В.ХАЧАТУРЯНА, скандал даже не отложится в сознании родителей: «Эти факты настолько мерзкие и противоестественные, что любому рассудительному человеку понятно, что они фальсифицированы. Это очень наглая ложь, поэтому она даже не страшна».

Крымский эксперт также уверен, что не уменьшится и посещаемость «Артека» в следующий сезон.

«Ежегодно в крымских лагерях поднимаются какие-то скандалы, пусть не такие, но есть другие страшные вещи, например массовое отравление детей. Потому каких-то отсроченных проблем для «Артека» быть не может. Поговорят, поговорят - и забудется», - заметил В.ХАЧАТУРЯН.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года в деле о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока еще лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

В свою очередь, генеральный директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ 15 октября категорически заявил о недопустимости увязки территории центра и его сотрудников с фактами насилия над детьми, которое якобы имело место в одной из семей.