ФРУ просит Президента, премьера и ВР защитить товаропроизводителя

Федерация работодателей Украины (ФРУ) просит Президента, премьер-министра и Верховную Раду безотлагательно принять меры по защите внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя, стабилизации национальной валюты, финансовому оздоровлению коммерческих банков, а также приступить к регуляторной реформе, создать соответствующие условия для последующего развития малого и среднего предпринимательства, совершенствовать налоговую систему.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение было утверждено VI Съездом Федерации работодателей Украины сегодня в Киеве.

Отмечается, что государству необходимо создать благоприятные условия для увеличения объемов кредитования реального сектора экономики, в первую очередь – за счет рекапитализации коммерческих банков при условии использования ими полученных от правительства средств в поддержку приоритетных для государства направлений, а именно: финансовая поддержка инициатив по импортозамещению; энергосбережение и модернизация оборудования; частичное финансирование инновационного процесса в производстве; кредитование малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем в обращении отмечено, что целесообразно также принять меры для максимального удешевления кредитов, которые предоставляются предприятиям реального сектора экономики коммерческими банками.

Как отметил на пресс-конференции председатель Совета ФРУ Юрий БОЙКО, с целью защиты и возобновления внутреннего производства, которое страдает от дефицита финансовых ресурсов и падения спроса, Федерация работодателей Украины считает целесообразным расширить перечень товаров и услуг, которые должны облагаться 13% заградительной пошлиной. По его словам, важно также защищать внутренний рынок через механизм антидемпинговых расследований.

«Сегодня мы сформировали позицию и приняли ряд документов по всем направлениям экономики», - добавил Ю.БОЙКО.

Председатель организации работодателей Харьковской области «Гранит» Федерации работодателей Украины Анатолий ГИРШФЕЛЬД, в свою очередь, отметил, что мировой финансово-экономический кризис негативно повлиял на экономику Украины. «Падение промпроизводства в стране – это катасрофа для промышленности любой страны», - сказал он.

При этом он добавил, что Украина будет еще долго выходить из сложившейся экономической ситуации. «Очень сложно говорить о начальной стадии выхода из кризиса – для этого нет никаких предпосылок. Выход из кризиса – это когда увеличивается экспорт машиностроения», - добавил он.

Как отметил председатель Всеукраинского отраслевого объединения организаций работодателей химической промышленности Алексей ГОЛУБОВ, «необходимо вовлечь правительство в диалог с работодателями». «При тех ценах на газ, которые на внешнем рынке и у нас, мы не выживем. Необходимо сделать цену на газ плавающей, как в Европе», - добавил он.

В своем обращении работодатели также отмечают, что с целью финансового оздоровления коммерческих банков необходимо уменьшить ставку рефинансирования коммерческих банков НБУ с 12-16% годовых до 8%, ввиду того, что ставки кредитования реального сектора экономики находятся на уровне З0-35% годовых.

В обращении также отмечено, что крайне важно закрепить норму, которая прекратит практику внесения изменений в налоговое законодательство нормативно-правовыми актами Кабинета министров, письмами Государственной налоговой администрации Украины.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1. В состав ФРУ входят более 27 тысяч предприятий, более 470 территориальных и отраслевых объединений работодателей со всех регионов Украины, которые охватывают более 5 млн. наемных работников.