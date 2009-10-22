Венгры выставили Фирташу и Газпрому счет на $1,7 миллиарда

Венгерская газовая компания Emfesz, ранее принадлежавшая структурам совладельца RosUkrEnergo (RUE) Дмитрия ФИРТАША, выставила RosUkrEnergo счет на 1,7 миллиарда долларов. Об этом пишет сегодня российская газета "Ведомости".

RosUkrEnergo принадлежит наполовину "Газпрому", а наполовину - украинским бизнесменам, включая Д.ФИРТАША.

«До этого года RosUkrEnergo и Emfesz были звеньями одной цепочки поставок газа: «Газпром» поставлял топливо RUE, а та - Украине и восточноевропейским клиентам, включая Emfesz. При этом по 50% RUE - у «Газпрома» и украинского предпринимателя Дмитрия ФИРТАША, который, в свою очередь, до этого года контролировал 100% Emfesz», - пишет издание.

«Цепочка развалилась после газовой войны Москвы и Киева в январе этого года: «Газпром» подписал прямой контракт с Украиной, RUE стала не нужна, и концерн перестал поставлять ей газ», - отмечают «Ведомости».

Компания Emfesz контролирует четверть газового рынка Венгрии и являлась последним крупным газовым активом Д.ФИРТАША, пишет издание. Трудности с поставками газа на рынок Венгрии у Emfesz начались в январе 2009 года, когда RosUkrEnergo была исключена из схемы закупок среднеазиатского газа "Газпромом". RUE являлась одним из поставщиков топлива для Emfesz: между компаниями был заключен контракт на поставки газа сроком до 2015 года. По условиям договора, Венгрия должна была получать от RosUkrEnergo три миллиарда кубометров газа в год.

Газета пишет, что условия соглашения RosUkrEnergo выполнять не смогло. 29 апреля "Газпром" также прекратил поставки венгерской компании Emfesz. Поводом стало отсутствие контракта между Emfesz и "Газпром экспортом" на поставку топлива.

В результате, у Emfesz начались сложности с поставками топлива на венгерский рынок, которые продолжались до тех пор, пока компания не нашла нового поставщика - Foldgaz Trade, "дочку" E.On.

Теперь Emfesz выставила RUE счет почти на 1,7 млрд. долл., говорят два источника, близких к руководству RUE и Emfesz. А сотрудник одной из этих компаний уточняет, что общая сумма требований — 1,785 млрд. долл.

В апреле 2009 года Emfesz была продана всего за один доллар швейцарской фирме RosGas гендиректором Emfesz Иштваном ГОЦЦИ. Он воспользовался доверенностью, выданной ему несколько лет назад в Group DF Д.ФИРТАША. В Group DF считают сделку незаконной и оспаривают ее в будапештском суде. В конце мая 2009 года суд кантона Цуг запретил проводить какие-либо сделки с акциями EMFESZ и RosGas.

И.ГОЦЦИ утверждал, что, продав Emfesz компании RosGas, "спас Emfesz от банкротства". Он заявлял, что Emfesz выдавала кредиты компаниям Д.ФИРТАША по его указанию, хотя сама имела большой долг перед RosUkrEnergo. Кому принадлежит RosGas сейчас – неизвестно, отмечают «Ведомости».