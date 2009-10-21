Экс-офицера СБУ, которого искали 4 года, освободили из-под стражи

Генеральная прокуратура Украины освободила из-под стражи на подписку о невыезде бывшего офицера СБУ Валентина КРЫЖАНОВСКОГО, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением и вымогательстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации ГПУ, такое решение 13 октября принял следователь прокуратуры по особо важным делам, ведь двухмесячный срок пребывания В.КРЫЖАНОВСКОГО под стражей истёк, а смысла продлевать его не было, "поскольку обвиняемый плодотворно сотрудничает со следствием".

Как сообщал УНИАН, В.КРЫЖАНОВСКИЙ обвиняется в использовании поддельных документов с целью реализации циркония и гафния, конфискованных в рамках расследования другого уголовного дела, что привело к недополучению государственным бюджетом Украины значительных средств. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и частью 4 статьи 189 «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины.

В.КРЫЖАНОВСКИЙ почти четыре года находился в розыске.

26 августа 2009 года он явился в Генпрокуратуру вместе со своим адвокатом, где и был задержан.

Печерский районный суд Киева 28 августа по представлению Генпрокуратуры избрал меру пресечения В.КРЫЖАНОВСКОМУ - содержание под стражей.