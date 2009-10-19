Столкновения на почве отношения к УПА произошли в Запорожье

Милиция официально подтвердила факт столкновений сторонников героизации УПА с представителями Партии регионов и КПУ в Запорожье в минувшее воскресенье, 18 октября.

Как сообщили УНИАН в ЦОС Запорожского главка милиции, на 18 октября КПУ и Партия регионов подали в горисполком заявление о проведении антифашистского марша на проспекте Ленина. На этот же день общественная организация "Зарево" запланировала проведение мирного шествия в честь 67-летия создания УПА. Запорожская мэрия проведение всех акций запретила.

"18 октября на площади им. Поляка и площади им. Ленина в Запорожье проходили встречи народных депутатов Бориса ПЕТРОВА (Партия регионов) и Алексея БАБУРИНА (КПУ). В обоих случаях в милицию поступили сообщения о том, что агрессивно настроенные молодые люди пытаются сорвать проведение встреч. На площади им. Поляка конфликт удалось загасить, а на площади им. Ленина молодые люди с символикой УНА-УНСО сначала выкрикивали оскорбления в адрес собравшихся, затем начали швырять в оппонентов петарды и фальшфайеры", - сообщили в ЦОС.

Согласно официальным данным Запорожского ГУ МВД, конфликт удалось остановить только сотрудникам милиции.

"Семеро участников беспорядков задержаны. У них изъята взрывоопасная пиротехника и портативные рации. В отношении правонарушителей составлены протоколы об админнарушении, которые рассматриваются в суде", - сообщили в ЦОС, отметив, что один из участников столкновений получил телесные повреждения, напоминающие травму, характерную для травматического оружия.

Обстоятельства получения им данных телесных повреждений устанавливаются.

Ранее в местных СМИ представители руководства местной организации Партии регионов заявили о нападении и использовании оружия сторонниками УПА, а представители организаций, поддерживающих героизацию УПА, обвинили в возникновении конфликта и применении оружия представителей Партии регионов.