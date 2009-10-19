По делу Лозинского арестовали еще двух человек

По уголовному делу против бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, обвиняемого в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, задержаны и взяты под стражу еще два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, среди этих двоих задержанных - бывший первый заместитель начальника, начальник уголовного розыска Голованивского райотдела милиции, который по вызову выезжал на место убийства В.Олийныка, а также следователь райотдела, который возбуждал уголовное дело против покойного.

Как отметили в Генпрокуратуре, оба были задержаны в прошлую пятницу, 16 октября. В тот же день судом им была избрана мера меры пресечения – арест.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.Лозинским, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КУЗНЕЧНЫМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который имеет особо мучительный характер , или совершеное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершеное на заказ, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.Лозинского депутатских полномочий – в ответ на обращение Генпрокуратуры относительно предоставления разрешения на привлечение его к уголовной ответственности.

7 июля Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на задержание В.Лозинского и доставку его в суд.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 июля В.Лозинский был объявлен в международный розыск.