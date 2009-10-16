В Киеве идут обыски в квартирах родственников директора Артека

В Киеве проходит обыск двух квартир родственников генерального директора международного детского центра «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА.

Об этом УНИАН по телефону сообщила его пресс-секретарь Людмила ЛОЗОВАЯ.

По ее словам, два часа назад начался обыск на квартире родственников, с которыми Б.НОВОЖИЛОВ уже долгое время не общался. А час назад начали обыскивать квартиру его дедушки и бабушки.

«Приход с обыском обозначает одно, что он (Б.НОВОЖИЛОВ) со статуса свидетеля переведен в статус обвиняемого (по громкому делу о якобы имевшем место развращении детей - УНИАН)», - предположила Л.ЛОЗОВАЯ.

По ее словам, люди, которые проводят обыски, заявляют, что они милиционеры, пришли «с санкцией прокуратуры по решению суда города Киева».

Л.ЛОЗОВАЯ опасается, что в ходе обысков может быть подброшен компромат.

«Мы опасаемся, что в ходе этих обысков может быть обнаружен в кавычках новый интересный компрометирующий материал в ходе развития этой истории (скандала вокруг «Артека»)», - отметила пресс-секретарь гендиректора детского центра.

Она сообщила, что Б.НОВОЖИЛОВ сейчас находится в командировке в Киеве, и как только он получил информацию об обыске на квартире его дедушки и бабушки, сразу же «сорвался, поехал к старикам».