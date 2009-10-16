В сентябре производство в Украине упало на 18,4%

12:46, 16 октября 2009
Общество
2006 0

Данные Госкомстата

В Украине спад промышленного производства в сентябре 2009 года, по сравнению с сентябрем 2008 года, составил 18,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 28,4%.

В сентябре против августа т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.

 

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