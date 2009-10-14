Празднование Покрова в Киеве прошло без столкновений
22:56, 14 октября 2009Общество
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Милиция подвела итог
Сегодняшние мероприятия в центре Киеве по случаю Праздника Покрова прошли без столкновений между левыми и правыми политическими силами.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
«Все акции прошли без эксцессов. Их участники вели себя толерантно», - сказали в столичном главке.
Как сообщалось, согласно заявкам, поданным в КГГА от различных политических сил и общественных организаций, планировалось участие в массовых мероприятиях до 52 тыс. граждан.
Охрану общественного порядка на Праздник Покрова 14 октября обеспечивали 4 тыс. сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины.
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