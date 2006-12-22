Путин: экономическое сотрудничество не отвечает потенциалу стран

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что уровень экономического сотрудничества Украины и России не соответствует потенциалу двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ПУТИН сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества. По его словам, было отмечено, что существующий уровень пока не соответствует потенциалу двух стран.

«Как итог, мы договорились усилить экономический блок взаимодействия и впредь не допускать темпов снижения нашего сотрудничества и роста товарооборота», - подчеркнул В.ПУТИН.

Также, по его словам, стороны договорились наполнить конкретным содержанием работу по улучшению инвестиционного климата, что, по мнению Президента РФ, в целом оживит деловые контакты между двумя странами.

В.ПУТИН сообщил, что обсуждались и ряд совместных проектов, в частности, по мирному использованию атомной энергии, освоению космоса, самолетостроения, транспортной сферы.

«Высказанные здесь идеи будут прорабатываться нашими экспертами», - подчеркнул Президент России.

По его словам, важной темой двухстороннего сотрудничества являются вопросы приграничного сотрудничества. «Мы договорились честно координировать работу в этом направлении», - отметил В.ПУТИН.

Важной составляющей двухсторонних украинско-российских отношений В.ПУТИН назвал и гуманитарную сферу. Он пообещал, что руководство стран будет способствовать сохранению национальной культуры и языка граждан в Украине и в России.

В.ПУТИН предал важное значение совместному празднованию 200-летия писателя Николая Гоголя.

Заканчивая вступительную речь, В.ПУТИН подчеркнул, что обе страны осознают в полной мере выгоду стратегического партнерства.

Он также подчеркнул, что отношения Украины и России должны и будут строиться на прагматической, равноправной, добрососедской, дружественной основе.