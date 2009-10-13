В законах о внутренней торговле нет единого подхода

Кабинет Министров Украины одобрил концепцию проекта закона «О внутренней торговле».

Соответствующее распоряжение от 7 октября 2009 г. №1200-р размещено на официальном сайте правительства.

Согласно концепции, основная цель законопроекта – определение правовых и организационных принципов осуществления торговой деятельности, основ ее госрегуляции, механизма реализации госполитики в сфере внутренней торговли.

Недостатками законодательства в сфере внутренней торговли является неопределенность основ формирования соответствующей государственной политики и отсутствие единого подхода к решению вопросов, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования.

Согласно документу, направления реализации госполитики в сфере внутренней торговли должны определяться созданием системы взаимоотношений в данной сфере, которая учитывает интересы всех субъектов; улучшением торгового обслуживания и удовлетворением потребностей потребителей в высококачественных товарах и услугах.

Законопроектом также будет внедрен механизм государственной поддержки субъектов хозяйствования хозяйства в сфере внутренней торговли, которые осуществляют продажу социально значимых товаров, и предусматривать ответственность субъектов хозяйствования в сфере внутренней торговли за нарушение требований законодательства.