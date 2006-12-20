Где продаются елочные украшения от Тимошенко и Мороза

По состоянию на сегодняшний день на благотворительной распродаже новогодних елочных шаров с автографами и пожеланиями от украинских политиков, музыкантов, спортсменов, деятелей культуры и искусства собрано 1 тыс. 850 грн., сообщили УНИАН в газете «Комсомольская правда» в Украине».

Самым дорогим лотом по прежнему остается елочная игрушка с автографом лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО – сейчас за нее предлагают 300 грн.

На второй позиции лот с автографом Святослава ВАКАРЧУКА – за него предложили 200 грн. Третья позиция – игрушка от Ани ЛОРАК с предложением 170 грн., за ней Лилия ПОДКОПАЕВА – 130 грн., Александр МОРОЗ – 121 грн., Руслана ЛЫЖИЧКО – 110 грн., ComedyClub.ua – 106 грн. Стартовая цена всех лотов составляла 100 грн.

Акция стартовала вчера, 19 декабря, в день Святого Николая. Распродажу организовала газета «Комсомольская правда» в Украине» в пользу единственного в стране детского онкологического отделения больницы «Охматдет». Распродажа работает по принципу аукциона – любой желающий может предложить свою цену за лот. По окончанию акции – в 17.00 25 декабря – будут подведены итоги, и каждый елочный шарик достанется тому покупателю, который предложил самую большую цену.

Благотворительная распродажа необычных елочных украшений проходит на сайте http://igrushka.kp.kiev.ua

Заплатить за покупку можно прямо с сайта через систему электронного расчета. Средства, вырученные от распродажи, будут перечислены на счет «Охматдет» еще до Нового года.

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