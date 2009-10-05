В обменниках Киева опять подорожал доллар

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,45 грн./долл., продают – по 8,54 грн./долл. Курс увеличился на 0,6% по сравнению с 4 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,48 грн./долл., по продаже – в пределах 8,50-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 4 октября, и сегодня составляет 12,31 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 12,52 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,17-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанка, по сравнению с 4 октября, понизился на 0,9% и составляет 0,2714 грн./рубль, курс продажи – повысился на 1,2% – до 0,2839 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,245-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,295 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,45 грн./долл., что на 0,6% дороже, чем вчера, продажи – 8,55 грн./долл., на 0,7% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,49 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,60 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,3% с 4 октября, и сегодня составляет 12,34 грн./евро, продажи – на 0,9% - до 12,51 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,45-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 4 октября, понизился на 1,5% и составляет в среднем 0,2688 грн./рубль, продажи – повысился на 1,8%, до 0,2850 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,35/8,59 грн., евро – 12,15/12,55 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,10/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 12,25/12,55 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,644285, к российскому рублю – 0,26642.