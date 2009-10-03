Делегация РПЦ заграницей посетила монастыри Сумской области

На Сумщине побывала делегация Русской православной церкви заграницей, члены которой посетили мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь, что в Глуховском районе, а также монастыри Путивльского района.

Как передает корреспондент УНИАН, возглавил заграничных православных паломников Первоиерарх Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский ИЛЛАРИОН. В состав делегации вошли архиереи, возглавляющие кафедры по всему миру, священники из США, Канады, Европы, Южной Америки и Австралии.

Как сообщила пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, эта делегация привезла в Россию после 90-летнего отсутствия Курскую Коренную чудотворную икону Божьей Матери «Знамение».

Архиепископ Конотопский и Глуховский, наместник монастыря Глинская пустынь ЛУКА, на

прошлой неделе пребывавший с паломнической поездкой в Курске, пригласил представителей заграничной делегации посетить Сумщину и осмотреть известные православные святыни региона, ознакомиться с епархией.

В монастыре Глинская пустынь зарубежные гости поклонились чудотворным образам обители, приложились к мощам Глинских старцев.

«Мы все много слышали и читали о Глинских старцах, и когда нам представилась возможность посетить эту великую и святую обитель, мы отправились в путь поклониться их святым мощам», – сказал владыка ИЛЛАРИОН.

Затем делегация посетила Глуховский краеведческий музей, где в данное время действует фотовыставка «Наша красавица Глинская», посвященная 15-летию возобновления деятельности монастыря.

Рассказывая о своем визите в соседнюю Курскую область Российской Федерации, владыка ИЛЛАРИОН, в частности, отметил, что десятидневное пребывание чудотворного образа в Курске можно считать уникальным событием. Икона эта была обретена еще в 1295 году и, начиная с 18 века, находилась в Знаменском кафедральном соборе Курска. В 1919 году духовенство вывезло святыню из России – сначала в Сербию, затем в Германию и, наконец, в США. Там Коренная икона стала главной святыней русских эмигрантов.

Также гости посетили женский Молченский монастырь. Встречавшая паломников его настоятельница игуменья ФЕОДОСИЯ лично провела небольшую экскурсию, пригласила в храм. Сестры порадовали гостей игрой на бандурах и пением.

Приложившись к святыням этой обители, путешественники посетили Спасо-Преображенский храм, где сохранился уникальный иконостас XVII века.

Завершился визит в селе Новая Слобода Путивльского района в Софрониевой пустыни. Здесь паломники посетили мужской Софрониевский монастырь.

Наибольшие впечатление на них произвел монастырский пещерный комплекс, который монахи содержат практически в первозданном виде, каким он был 700-800 лет тому назад. Поклонились гости и чудотворной Молченской (Софрониевской) иконе Божьей Матери, которая была явлена 1 октября 1405 года и с тех пор почитаемая в народе.