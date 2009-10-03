Фестиваль «Звезды мирового балета» открывается в Донецке

Сегодня в Донецке, в академическом театре им. А.Соловьяненко открывается XVI Международный фестиваль «Звезды мирового балета».

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль пройдет с 3 по 10 октября и соберет звезд мирового балета из России, Японии, Кубы, Белоруссии, Грузии и других стран.

Как сообщил на пресс-конференции художественный руководитель донецкого театра, бессменный организатор фестиваля, народный артист Украины Вадим ПИСАРЕВ, сегодня фестиваль откроется спектаклем «Жизель» с участием народной артистки Грузии Нины АНАНИАШВИЛИ, которая участвовала в Донецке в первом фестивале «Звезды Мирового Балета» в 1994 году.

Завтра донецкие зрители и гости города увидят спектакль «Палата №6», поставленный известным в мире хореографом Раду ПОКЛИТАРУ. Также на сцене донецкого театра пройдет спектакль «Корсар» с участием известных артистов балета Яны САЛЕНКО и Владимира МАЛАХОВА. По словам В.ПИСАРЕВА, «Яна САЛЕНКО – это прима-балерина Штатс-оперы (г. Вена), выпускница нашей украинской школы».

Кроме того, в программе фестиваля – вечер современной хореографии. «Вы увидите поистине торжество современной хореографии, - рассказал В. ПИСАРЕВ, - Я скажу даже больше - все современные номера я видел, специально подобрал программу, сделал ее. И даже для неискушенного зрителя, который любит классику, эти номера в разных стилях – неоклассика, авангард, очень понравятся».

Он пообещал, что «будут интересны артисты ТАКАН-Балета Японии, которые приедут в составе 15 человек для участия именно в вечере современной хореографии».

По мнению В.ПИСАРЕВА, открытием нынешнего фестиваля будет выступление кубинца Родриго АЛЬМАРАЛЕСА, который уже получил бронзовую медаль на конкурсе в Южной Корее и привез в Донецк «потрясающий современный номер с юмором и пластикой».

Белоруссию на фестивале представит Екатерина ОЛЕЙНИК - балерина «большого балета» из Минска». По словам В.ПИСАРЕВА, она обладательница серебряных и золотых медалей различных конкурсов, и зрители в ее исполнении увидят двойное фуэте (в классическом танце: группа па с характерным маховым движением ноги, помогающим повороту или вращению танцовщика - УНИАН), «что сегодня мало кто умеет делать».

Подарком для Донецка, несомненно, станет приезд заслуженной артистки России Анастасии ВОЛОЧКОВОЙ, которая дала согласие бесплатно участвовать в нынешнем фестивале. «Она помнит, когда ей было тяжело, и она приезжала в Донецк, и мы ее в те трудные времена поддержали. Сегодня она поддержала нас. Ее приезд и участие в заключительном гала-концерте я расцениваю как поступок друга театра», - отметил В.ПИСАРЕВ.

Он также сообщил, что новые номера на фестиваль привезут артисты Большого театра (г. Москва) Елена КАЗАКОВА и Артем ОВЧАРЕНКО, а Дарья КОЗЛОВА, балерина этого же театра, которая получила серебряную медаль на последнем международном конкурсе артистов балета, «станет для наших зрителей открытием».

В.ПИСАРЕВ отметил, что 9 октября на донецкой сцене в рамках фестиваля пройдет «традиционный для нас спектакль «Дон Кихот», в котором главную партию станцует его сын Андрей ПИСАРЕВ. «Мы не изменяем этим традициям. Вы знаете, что мой сын получил золотую медаль в июне этого года на престижнейшем международном конкурсе (Международный конкурс артистов балета в Москве - УНИАН), на котором 25 лет назад и я получил золотую медаль... Он станцует с Екатериной ХАНЮКОВОЙ, которая тоже очень талантливый человек и надежда украинского балета, завоевавшая ряд золотых медалей на международных конкурсах», - рассказал В.ПИСАРЕВ.

Говоря о финансовой стороне фестиваля, он объяснил, что кризис, конечно, внес свои коррективы и «проще было бы не проводить фестиваль в это кризисное время». «Но так как было уже 15 фестивалей, то если будет 16-й, он будет долго жить», - заверил журналистов В.ПИСАРЕВ. При этом добавил, что «по сравнению с прошлым годом пришлось очень сильно ужаться. Фестиваль получается самоокупаемый: зрители покупают билеты, а эти деньги мы тратим на авиаперелеты, проживание артистов и т. д.».

«Гонорары в этом году более скромные, почти в два раза меньше… Вы знаете, соломинку можно переломить, можно одну-две, но сноп – его никак не переломить. Вот это мне напоминает 16-й фестиваль, когда все сплотились вокруг нашего театра, чтобы фестиваль прошел. Никто не спрашивает даже о гонорарах, многие говорят – «заплатишь столько, сколько сможешь», и мне это очень приятно, это очень важно и этого очень не хватает сегодня в мире», - заключил В.ПИСАРЕВ.