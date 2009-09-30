Госкомстат объяснил, почему будет молчать о падении ВВП

Государственный комитет статистики Украины уточнил показатель спада валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2009 года, понизив его с 18% до 17,8%.

Об этом сообщается на официальном сайте Госкомстата.

Также в комитете, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, когда можно ожидать данные по динамике ВВП за первое полугодие 2009 года, сообщили, что в связи с переходом на международные стандарты данный показатель Госкомстат публиковать не будет.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, тогда как рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.

По прогнозам Кабинета Министров Украины, рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 г. – 7,2%, в 2013 г. – 6,5%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% – в 2012 году, 5,5% – в 2013 году.

Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) в 2011 году, 10,3% – в 2012 году и 9,5% – в 2013 году.

Согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, Кабмин прогнозирует в 2010 году инфляцию на уровне 9,7%, рост ВВП – 3,7%.