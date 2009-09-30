В Кировоградской области один предприниматель застрелил другого

В Долинском районе Кировоградской области работники милиции задержали 57-летнего местного жителя, директора частного предприятия, который из-за конфликта бизнесовых интересов застрелил 60-летнего жителя Криворожского района Днепропетровской области, тоже директора фирмы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области.

Установлено, что житель Днепропетровской области имел в частной собственности на территории Долинского района несколько полей, где выращивал сельскохозяйственные культуры. При определенных обстоятельствах у него возникли долговые обязательства перед одной из криворожских фирм. По решению суда на поле подсолнуха должника был наложен арест. Для сбора урожая судебные исполнители наняли несколько комбайнов сына местного фермера.

В день выполнения работ предприниматель приехал на свое поле и устроил скандал с владельцем сельскохозяйственной техники. Он утверждал, что все необходимые средства перечислены через банк, поэтому никто не имеет права собирать его урожай, однако сотрудники фирмы не подтвердили возмещения долга.

На следующий день возле одного из местных магазинов отец местного предпринимателя ожидал зачинателя скандала возле торгового центра. Когда тот с покупками вышел на улицу, мужчина достал из авто ружье и несколько раз выстрелил в должника. Получив два огнестрельных ранения в голову и живот, потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Оружие изъято.