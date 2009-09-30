Скончался первый космонавт-украинец Павел Попович

На 79-м году жизни скоропостижно скончался летчик-космонавт СССР, первый космонавт-украинец, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Павел Попович.

Как сообщает Аэрокосмический портал Украины, П.ПОПОВИЧ умер вчера, 29 сентября.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, П.Попович умер в гурзуфском санатории от инсульта.

П.Попович родился 5 октября 1930 года в с. Узин Киевской обл. Закончил 7-летнюю школу и ремесленное училище в г. Белая Церковь (1947), Индустриальный техникум трудовых резервов в Магнитогорске (1951), Центральные авиаинструкторские курсы усовершенствования офицерского состава ВВС (1954), Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского в Москве (1968).

Осуществил два космических полета: как пилот на космическом корабле "Восток-4" по программе первого группового полета на корабле "Восток-3" (12-15 августа 1962 г.) и как командир космического корабля "Союз-14" и военной орбитальной станции "Салют-3" (3-19 июля 1974 г.).

Был избран депутатом Верховного Совета УССР 11-го созыва (1964-1988). Почетный гражданин украинских городов Белая Церковь, Полтава, Запорожье. Герой Труда Демократической Республики Вьетнам.