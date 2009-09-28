Конкурс по продаже ОПЗ состоится утром 29 сентября

29 сентября, в 11.00 в помещении Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) состоится конкурс по принципу аукциона по продаже пакета акций в размере 99,5% ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом сообщается в пресс-релизе ФГИ, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, трансляция конкурса будет проводится на улице перед зданием Фонда госимущества.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября на сайте ФГИ было размещено сообщение о том, что фонд получил по почте постановление Окружного административного суда Киева о запрете принимать меры по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". (22 сентября т.г. Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (Днепродзержинск) уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» – УНИАН).

Согласно информации ФГИ, постановление суда доведено руководством ФГИ до сведения соответствующих структурных подразделений фонда.

Как сказано в сообщении ФГИ, фонд обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой предоставить разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета Министров Украины № 1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.