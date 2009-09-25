Мировые цены на нефть значительно понизились

Цены на нефть на мировых рынках 24 сентября, понизились на фоне повышения курса доллара, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 3,08 долл. - до 65,89 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (Inter Continental Exchange Futures) понизилась на 3,17 долл. - до 64,82 долл. за баррель.