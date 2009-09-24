СБУ задержала мошенников, которые "трудоустраивали" украинцев за границей

В Житомирской области CБУ задержала злоумышленников, которые незаконно трудоустроили за рубежом свыше 60 украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ Украины в Житомирской области.

"СБУ Украины пресекло схему незаконного трудоустройства граждан Украины за рубежом", - говорится в сообщении. Также отмечается, что организаторами преступной схемы были двое иностранцев и житель Бердичева.

По данным СБУ, мошенники предложили житомирской частной фирме и белоцерковскому ООО, которые занимаются консультациями и посредничеством по трудоустройству в Польше, Чехии, Италии ввести новую схему работы. Сформировав поддельный пакет документов, злоумышленники вербовали жителей Житомирской и Киевской области на строительные работы в Данию, обещая приличные заработки. За мифическую работу злоумышленники получали достаточно большие средства. Получив пакет документов и штамп десятидневной туристической визы в одну из стран ЕС в загранпаспорт, они вместе с группой таких же обманутых выезжали за границу. СБУ уже установило около 60 таких лиц, 15 из них уже дают показания. Им мошенники оформили поддельный пакет документов и отправили в Данию. Там обманутым гражданам пришлось или возвращаться домой до истечения туристической визы, или оставаться нелегалом и иметь дело с представителями правоохранительных органов. Отдельные из них уже депортированы в Украину с запретом на въезд в страны ЕС сроком на 3 года.

Оперативники изучают еще один спектр деятельности мошенников – сбыт работникам поддельных загранпаспортов, преимущественно на имя граждан Республики Польши.

По данным материалам спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБ Украины в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В отношении руководителя частной фирмы спецподразделением возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.