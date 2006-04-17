На Пасху в Киеве дождь

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, а днем в северных, центральных областях и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 19-20 апреля - переменная облачность. 19 апреля в западных и восточных областях небольшие, 20 апреля в южной части умеренные дожди; на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди. В Украине отдельные грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем в западных областях 12-17°, на остальной территории 15-20°, на побережье морей 10-15°.

21 апреля местами небольшой кратковременный дождь, гроза (в северных, а ночью в западных областях преимущественно без осадков). 22 апреля в южной части и восточных областях, днем в Украине небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.

23-27 апреля - местами небольшие кратковременные дожди, грозы, преимущественно в дневные часы. Температура существенно не изменится, лишь 24-25 апреля ночью в западных и северных областях, а днем 25 апреля в Украине немного снизится.

В Киеве и области во вторник ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 14-16°; по области ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

19-20 апреля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 19 апреля без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

21-22 апреля - без существенных осадков, лишь днем 22 апреля местами небольшой кратковременный дождь. Температура существенно не изменится.