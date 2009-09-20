Тимошенко про газ, уголь и модернизацию теплового хозяйства

Стратегическую программу реконструкции и модернизации тепловых генерирующих компаний, которые эксплуатируют 72 163 котлов, в том числе две трети работающих на природном газе, Кабинет министров Украины осуществит за счет средств, что начали поступать в Государственный бюджет за проданные Японии квоты на сокращение выбросов углерода в атмосферу.

Такое заявление обнародовала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в вечерней программе одесской телекомпании РИАК, запись которой была осуществлена во время субботнего рабочего визита в Одессу.

По ее словам, состоянием на сентябрь Украина получила свыше 300 млн. евро за проданные квоты, еще почти 1 млрд. 700 млн. евро поступят в ближайшие месяцы. Этого должно хватить для того, чтобы перевести на уголь большинство котлов тепловых генерирующих компаний, обеспечивающих теплом населения и объекты народного хозяйства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что «одна гигакалория тепла, произведенная из природного газа, обходится в три раза дороже, чем от сжигания угля. Причем большинство стран мира, по оценкам специалистов, обеспеченные газом приблизительно на 65-70 лет, а нам хватит запасов украинского угля на 500 лет».

Как уточнила глава правительства, программа модернизации теплового хозяйства предусматривает несколько направлений: некоторые компании должны сориентироваться на использование торфа, другие - на брикеты из древесины. «Наши компании в содружестве с японскими специалистами разработали систему переоборудования тепловых котельных с использованием специальных теплонасосов, - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО. - Ориентировочно программа модернизации теплового хозяйства будет реализована на протяжении 3-4 лет».