Софи Лорен сегодня 75!

Одна из самых известных в мире актрис Софи Лорен отмечает сегодня 75-летний юбилей. Итальянское телевидение посвящает ряд программ и ретроспективных показов этой дате, передает ИТАР-ТАСС.

София Виллани Шиколоне - настоящее имя актрисы - родилась в Риме, однако детские годы провела в небольшом местечке Поццуоли под Неаполем, поэтому считает себя неаполитанкой. В начале 50-х годов, после победы на нескольких конкурсах красоты, София начала артистическую карьеру. Ее творчество впервые привлекло внимание серьезной критики в 1954 году, когда она снялась в фильме Витторио де Сики "Золото Неаполя".

Мировая слава пришла к Софи Лорен в 1960 году после роли в фильме де Сики "Чечара" по произведению Альберто Моравиа. За роль женщины из Чечарии актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Второй "Оскар" Софи Лорен получила в 1991 году за взнос в кинематограф, с официальной формулировкой - "настоящему сокровищу мирового кино".

В последнее время Софи Лорен все реже снимается в кино, однако ведет активную общественную жизнь, постоянно посещает ведущие международные фестивали. В возрасте 72 лет она не постеснялась сняться обнаженной для известного календаря "Пирелли".

Ее последнюю работу - фильм-мюзикл "Девять" по мотивам бродвейского спектакля о жизни Федерико Феллини - ждут в Италии. В этой картине она сыграла мать великого режиссера. Как сообщила недавно Лорен в интервью, скоро она сыграет и саму себя в телепроекте о собственной жизни и карьере.

ICTV