МВД отчитывается о разоблачении преступлений в банковской сфере

Департаментом Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины на протяжении восьми месяцев 2009 года в сфере банковской деятельности разоблачено 3 тыс. 492 преступления, в том числе непосредственно в банках – 1 тыс. 425 преступлений.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным правоохранителей, каждое шестое разоблаченное преступление с ущербом свыше 100 тыс. грн. Кроме того, возбуждены 90 уголовных дел, где ущерб превышает 1 млн. грн.

По уголовным делам на сегодня уже возмещено 144,3 млн. грн., из которых согласно постановлениям следственных органов и суда наложен арест на имущество в сумме 89,4 млн. грн.

В то же время по обнаруженным преступлениям к ответственности привлечены 574 человека, из которых 74 руководителя филиалов и отделений банковских учреждений, 128 другие служебные лица банков и 239 лиц, совершивших преступления в составе групп.