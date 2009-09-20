В Херсоне ко Дню города открыли музей имени Григория Потемкина

В Херсоне ко Дню города открыт музей истории им. Григория Потемкина.

Как передает корреспондент УНИАН, открытием 18 сентября музея начались праздничные мероприятия ко Дню города. Музей открыт на базе Херсонского учебно-воспитательного комплекса №51 имени Г.Потемкина. Экспозиция музея будет рассказывать посетителям о временах основания Херсона, истории его строительства и развития, формирования черноморского флота, об истории памятника Григорию Потемкину в Херсоне, об истории всей Херсонской области.

Главной целью создания музея, с точки зрения мэрии, является – воспитание патриотизма и особого отношения к истории и будущему родного города, знакомство маленьких херсонцев с выдающимися личностями, которые строили и развивали Херсон.

В открытии музея приняли участие, кроме городского председателя Херсона Владимира САЛЬДО и секретаря городского совета Юрия ПОГРЕБНОГО, также и российские гости. А почетным гостем праздника стал потомок князя Сергей НОВИКОВ, который специально прибыл в Херсон.

«Ни один город, основанный Григорием Потемкиным, не чтил его память так, как Херсон. Я горд быть сегодня свидетелем такого уважения к истории, к личности, к современности города, где вы живете», - сказал С.НОВИКОВ.

Кроме того к празднику города в Ботаническом саду Херсонского государственного университета установили макеты крепости и дворца князя Г.Потемкина в масштабе 1:50 к оригиналам.

Особое место в композиции крепости занял макет дворца Г.Потемкина, который не сохранился до наших времен. Благодаря архивной работе активистов Общественного совета при городском председателе и научных сотрудников областного краеведческого музея, по уникальным чертежам макет дворца воспроизведен в масштабе 1:50 без каких-либо архитектурных нарушений. Материал макета полностью отвечает природным условиям, не боится перепадов температуры и влаги. Работы выполнены волонтерами Общественного совета под руководством старшего научного сотрудника Херсонского областного краеведческого музея Сергея ДЯЧЕНКО, который является одним из соавторов ландшафтной модели Херсонской крепости в целом.

Кроме дворца, открыт комплекс зданий аптеки. Также открыт макет завода, на котором отливали пушки для крепости. Специально ко Дню города отлиты 2 действующие пушки в натуральную величину (почти 3 м), выстрелами из которых приветствовали участников торжественной церемонии открытия.