Черновецкий настаивает: новые тарифы действуют с 1 декабря

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО утверждает, что по состоянию на 9 утра, 15 декабря, никаких решений суда об отмене новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил сегодня во время заседания коллегии КГГА.

«Относительно приостановки действия распоряжений, которые были выпущены о повышении тарифов, я хочу сказать, что вчера суд отменил свое решение о приостановке действия этих распоряжений. Говорю о том, что они действуют с 1 декабря 2006 года, никакого другого решения суды не принимали на этот момент», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что на 9 утра ни одного решения о прекращении действия распоряжений не существует.

Как сообщал УНИАН, 30 октября киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были возрасти в среднем в 3,4 раза.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева приостановил распоряжение Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении коммунальных тарифов в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины” со ссылкой на депутата Киевсовета от фракции “Наша Украина” Елену ЛЕДОВСКИХ.

“Шевченковский суд вынес два решения, - сказала Е.ЛЕДОВСКИХ. - Первое - о приостановке всех решений, которые были вынесены так называемой сессией Киевсовета 12 числа, до рассмотрения по существу этого вопроса в суде”.

“Также решением Шевченковского суда приостановлено действие распоряжений председателя Киевского городского совета о повышении тарифов до рассмотрения судом дела по существу”, - отметила Е.ЛЕДОВСКИХ.