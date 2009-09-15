Замначальника областного управления МЧС задержан на взятке

Заместителя начальника Главного управления МЧС в Луганской области задержали во время получения взятки, сообщает Восточный департамент Национального антикоррупционного бюро.

Чиновник вымогал от частного предпринимателя 20 тыс. грн. взятки за минимизацию штрафа. Бизнесмен обратился в Бюро.

Половину суммы взяточник получил двумя частями по пять тысяч. Оба раза передача взятки документировались антикоррупционерами. Во время передачи остальных денег взяточника задержали «с поличным».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной прокуратуры, 12 сентября против чиновника прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: превышение служебных полномочий (ст. 365) и получение взятки (ст. 368). В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В настоящее время проверяются другие факты вымогания взяток задержанным и его сотрудниками, отметили в прокуратуре.