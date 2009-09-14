В Сумской области банковских махинаций набралось на 51 уголовное дело

В Сумской области задолженность по предоставленным кредитам в банковских учреждениях на сегодня превышает 6 млрд. грн. (в прошлом году было 4,7 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении прокурора Сумской области Александра ГОРБАНЯ, текст которого размещен на официальном сайте Сумской областной государственной администрации.

По его словам, в результате применения целого ряда практических мер на протяжении прошлого и 8-ми месяцев с.г. органами прокуратуры по фактам злоупотреблений в банковской сфере области возбуждено 51 уголовное дело, 43 с которых направлены в суд. 10 дел возбуждены в отношении банковских работников (9 из них уже в суде).

А.ГОРБАНЬ отметил, что в Сумской области учащаются случаи злоупотреблений со стороны работников банковских учреждений, подделки ими документов на оформление и получение кредитов, завладение средствами клиентов и т. п. Например, должностные лица одного из отделений Сумского филиала АБ «Брокбизнесбанк», войдя в заговор с руководителями предприятий областного центра, путем подделок подписей на официальных документах незаконно оформили 15 потребительских кредитов на сумму 163 тысячи гривен. По этому факту прокуратурой Ковпаковского района г. Сумы возбуждено и расследуется уголовное дело.

Кроме того, прокурор г. Сумы направил в суд уголовное дело в отношении начальника отделения АКИБ «Укрсиббанк», который, воспользовавшись беззащитным состоянием малолетней девочки, которая является сиротой и находится на иждивении государства, завладел ее средствами. Кроме того, банковский мошенник присвоил средства двух пенсионеров, убедившись в том, что они продолжительное время не обращались в отделение банка за получением пенсионной карточки, сообщил прокурор области.

По словам А.ГОРБАНЯ, несколько дней назад прокуратурой области совместно с УБОП ГУ МВД Украины в Сумской области проведена проверка по обращению частного предпринимателя из областного центра о совершении в отношении него преступления служебными лицами Ковпаковского филиала АКБ «Национальный кредит». Установлено, что предприниматель открыл в этом учреждении расчетный счет, остаток средств на котором составляло 312,5 тыс. грн. Заместитель управляющего филиалом, злоупотребляя своим служебным положением, требовала от предпринимателя перечислить 30 процентов от этой суммы на счет Ковпаковского филиала АКБ «Национальный кредит» за якобы предоставленные банком информационные услуги. Вместо этого ему будет предоставлена возможность свободно распоряжаться остальными 70-ю процентами средств. И даже заставила предпринимателя заключить соответствующий договор, согласно которому 93,7 тыс. грн. были перечислены на счет филиала. Об этом свидетельствует платежное поручение, оформленное по указанию заместителя управляющего. Фактически же никаких информационных услуг, предусмотренных настоящим договором, никто не предоставлял и предоставлять не собирался. Вследствие незаконных действий должностного лица филиала банка субъекту предпринимательской деятельности – физическому лицу нанесен материальный ущерб на сумму 93,7 тыс. грн. Прокуратурой области в отношении заместителя управляющего филиалом банка «Национальный кредит» возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное следствие, сообщил А.ГОРБАНЬ.

На территории Сумской области зарегистрировано 524 банковских учреждения, в том числе 2 банка, 39 филиалов, 482 отделения и 1 представительство.