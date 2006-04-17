Нефть подорожала до 70 долларов

Нефть вновь подорожала до 70 долларов за баррель, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Беспокойство на рынке вызвало резкое увеличение спроса на бензин в США. Американцы заранее готовятся к летнему сезону, когда там традиционно начинаются массовые автомобильные поездки. В результате цена фьючерсных контрактов на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 69 центов, то есть на один процент.

Между тем, запасы на бензин с конца февраля упали уже на 8%. В результате стоимость нефти подскочила и на электронных торгах в Азии. На крупнейшей Сингапурской товарно-сырьевой бирже цена «черного золота» также достигла 70 долларов за баррель. Еще одна причина подорожания – уже привычная - беспокойство, связанное с продолжающимся кризисом вокруг ядерной программы Ирана.

Рекорд цены на нефть – 70 долларов и 85 центов – был достигнут в августе прошлого года, после разрушительного урагана «Катрина» в США.