В Киеве раскрыли очередную квартирную аферу

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины раскрыли очередную жилищную аферу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Киеве, в 2005 году житель Крыма создал в столице строительную компанию, которая должна была заниматься строительством жилых домов. Для этого в 2007-2008 годах он начал заключать инвестиционные договоры с физическими лицами для финансирования строительства жилого дома. Однако, как оказалось, в этом доме на одну квартиру претендовало несколько будущих владельцев.

В результате махинаций псевдостроитель обманул граждан на сумму свыше 6 млн. грн. Установлено, что для присвоения денег был задействован ряд фиктивных фирм, которые переводили деньги за границу.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и растраты чужого имущества.