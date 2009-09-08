МВФ планирует выделить Украине четвертый транш кредита

МВФ планирует выделение Украине четвертого транша кредита stand-by в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долларов) 15 ноября 2009 года, после третьего пересмотра программы сотрудничества (Меморандума) Украины и МВФ. Пятый транш в размере 375 млн. SDR планируется предоставить Украине в середине февраля 2010 года.

Эти сроки содержатся в Таблицах-дополнениях к откорректированному после второго пересмотра Меморандуму. Документ, датированный 23 июля, был размещен на сайте МВФ сегодня, 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции сообщил о возможных сложностях в переговорном процессе по поводу получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда.

По его словам, последние его встречи с представителями МВФ говорят о том, что Фонд разочарован поведением Украины, которая не только не выполняет условия сотрудничества, но и дезинформирует МВФ относительно их выполнения. В частности, по словам А.ШЛАПАКА, речь идет о повышении цен на газ для населения, которое должно было произойти с 1 сентября.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл., Четвертый в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

Как сообщалось в СМИ, 31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власти страны без надлежащих оснований пойдут на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивание экономической ситуации в стране.